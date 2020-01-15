: Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamaması dikkat çekti

15.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programına katıldı. Kongrede dikkat çeken bir detay ise objektiflere yansıdı.

BİR TEK İMAMOĞLU ALKIŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kongrede yan yana oturdu. Soyer ve Yavaş'ın konuşmak için kürsüye çıkan Erdoğan'ı alkışlamaması ise objektiflere yansıdı. 3 belediye başkanı arasında tek alkış tutanın İmamoğlu olması ise dikkat çekti.

"ŞAHSİYETİ OLMAYAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur" dedi.

Erdoğan, "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz" diye konuştu.

100 BİN KONUT PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 92 bin 741 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner" dedi.

AKILLI ŞEHİRLER

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Rastgele, keyfekeder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz. Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz. Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış.

YERLİ OTOMOBİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile kulp takma yarışına girenlere rastladık. Yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha büyüğünü, daha faydalısını mı teklif ediyor, Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar" diye konuştu.

Kaynak: AA

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