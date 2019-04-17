Mansur Yavaş'tan Mazbatasını Alan Ekrem İmamoğlu'na Tebrik Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik etti. Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİNDEN SELAM VE SEVGİLERİMİ YOLLUYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasını Twitter'dan yaptığı paylaşımla tebrik etti. Yavaş tebrik mesajında, "Şehrine bereket ve huzur getirecek, kadim İstanbul için 5 yıl boyunca yorulmadan çalışacağına inandığım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye'nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum" ifadelerini kullandı.