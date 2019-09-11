Mansur Yavaş'tan kapatılan çocuk koruma evleri yanıtı: Konuşturmayın beni

11.09.2019 10:09

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı Eylül ayı ikinci oturumunda, çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili tartışmalar yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı eylül ayı ikinci oturumu, çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili ikinci kez konuşma yapmak isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye söz hakkı verilmediği gerekçesiyle AK Parti Grubunun protestosuna sahne oldu.

"44 ÇOCUK EVLERDEN TAHLİYE EDİLDİ"

Toplantıda, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocuk koruma evlerinin kapatılması konusunda gündem dışı söz aldı. Köse, 11 çocuk koruma evinden 10'unun kapatıldığını, koruma altındaki 44 çocuğun evlerden tahliye edildiğini söyledi. Başkan Yavaş'ın, çocuk koruma evlerindeki tahliyelerin durdurulacağını söylediğini iddia eden Köse, buna rağmen verilen sözün tutulmadığını kaydetti. Bunun üzerine Yavaş, bazı vakıflarda yaşanan çirkin olaylar nedeniyle AK Parti tarafından 2012 yılında yapılan kanun değişikliğiyle belediyelerin sadece çocuk konukevi açabildiklerini belirtti. Yavaş, göreve geldikten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetiminin, ilgili kanunu dikkate almadığını belirlediklerini öne sürdü. Belediye olarak kanuna uygun kararlar almak zorunda olduklarını anlatan Yavaş, çocuk koruma evlerine ilişkin işlemleri bu çerçevede yaptıklarını söyledi.

YAVAŞ'TAN CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Köse'nin karşılık vermesi üzerine Yavaş, "Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni. Gel ben sana belgesini vereyim. Sen çocukları seviyorsun da biz mi sevmiyoruz. Çocukları sen düşünüyorsun da biz mi düşünmüyoruz. Kanuna uymak istiyoruz, sizin çıkarttığınız kanuna." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUBU TOPLANTIYI TERK ETTİ

Yavaş'ın sözleri üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık da cinsel istismar iddiasına ilişkin gereken yasal işlemlerin başlatılmasını istedi. Daha sonra Köse, Yavaş'ın çocuk koruma evleri ile ilgili sözleri nedeniyle kendisine cevap hakkı doğduğunu ifade ederek söz istedi. Başkan Yavaş'ın "Çocukları istismar ediyorsunuz." diyerek Köse'ye ikinci kez söz vermemesi üzerine AK Parti Grubu toplantıyı terk etti.