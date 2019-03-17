Mansur Yavaş'tan Çarpıcı İddia: 21 Mart'ta Büyük Bir Provokasyon Olacak!

Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, Habertürk'te Teke Tek Seçim Özel' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Ankara'daki yarışta kirli bir siyaset yürütüldüğünü iddia eden Yavaş, 21 Mart için provokasyon uyarısı yaptı.

DUVARLARA HER BİJİ YAZAN KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU TESPİT ETTİK

Yavaş şunları söyledi: "Aday olduğumdan beri Ankara'da kirli bir siyaset yürütülüyor. Önce Mansur Yavaş kazanırsa çalışanları işten çıkartacak denildi. Ardından belediyede PKK'lıların çalışacağı söylendi. Sonra duvarlara " Her Biji Mansur Yavaş" yazdılar. Bu yazıyı yazanın vatandaşlar fotoğrafını çekip bana gönderdiler. Biz şikayetçi olduk ancak savcılık bu fotoğraflardan zanlıyı tespit edemedi. Burada onlarca fotoğraf var ve zanlının yüzü apapaçık ortada. Biz kimliğini de tespit ettik. Provokasyonu yapan kişi belediyede çalışan bir müdür yardımcısı. Ancak savcılık işlem yapmadı.

21 MART'TA ÇOK BÜYÜK BİR PROVOKASYON YAPILACAK

Şimdi bize 21 Mart'ta yapılacak olan çok büyük bir provokasyonla ilgili duyumlar geliyor. Bizimle ilgili bir provokasyon yapılacağı söyleniyor ama nedir bilmiyorum. Buradan ilgilileri uyarıyorum. Buna engel olunmalı. Belediyenin yaptıklarından haberimiz oluyor. HDP logoları giydirilen bir araçla Mansur Yavaş'ın broşürleri dağıtılıyormuş. Biz tespit ettik. Yetkililer hemen yakalayabilirler. Bir diğeri afiş ve matbaa arıyorlarmış. Ama Ankara'daki matbaacılar bu provokasyona gelmemiş. Bundan vazgeçmeliler."