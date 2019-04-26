Mansur Yavaş'ın Talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Tabelasına T.C. Eklendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi koltuğuna Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ın oturmasının ardından belediyenin tabelasından çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti kısaltması olan "T.C." ibaresi yeniden koyuldu.

Belediyenin hem girişinde hem de binanın içerisinde yer alan tabelalardan "T.C." ibaresi daha önce kaldırılmıştı.

BÜYÜKŞEHİR YAZISININ BAŞINA ANKARA DA EKLENDİ

Mansur Yavaş ise "T.C." ibaresini yeniden belediyeye getirdi. Binanın girişindeki "Büyükşehir Belediyesi" yazısı indirildi, yerine "T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi" yazısı asıldı.

Eski fotoğraflar:

Yeni fotoğraflar: