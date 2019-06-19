Mansur Yavaş, hakkında açılan davayla ilgili konuştu: Benzer süreci 31 Mart'ta yaşamıştık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında açılan davayla ilgili olarak dün kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Benzer süreci 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de yaşamıştık." dedi.

İki gün önce Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi üzerine Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Mansur Yavaş hakkında avukatlık yaptığı döneme ilişkin senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak" suçundan, senedi veren kişiye tahsilat amacıyla çok sayıda mesaj göndererek "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan soruşturma açılmasına karar verdi.

Yaşanan gelişmeye tepki gösteren Mansur Yavaş, dün akşam saatlerinde sosyal medyada konuya dair paylaşımlarda bulundu.

"ALGI OLUŞTURMA ADINA YÜRÜTTÜKLERİ ÇİRKİN KAMPANYANIN KALINTILARI"

Mansur Yavaş, "Benzer süreci 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de yaşamıştık. Olayın asıl mağduru şahsım olmasına rağmen, seçimi kaybedeceğini anlayan rakibimin ve bazı çevrelerin tamamen algı oluşturma adına yürüttükleri bu çirkin kampanyanın kalıntılarını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

"KONUNUN YENİDEN GÜNDEME GELMESİ ÜZÜCÜ"

Mansur Yavaş, şöyle devam etti:

"Savcılığın 'Soruşturma açılmasına gerek yoktur' dediği bir hukuki süreç ile ilgili, Adalet Bakanlığının yaptığı görev değişiklikleri sonrası konunun seçim sonrası da yeniden gündeme gelmesi oldukça üzücüdür.

Hukuki açıdan yaptığı sahtekarlıklar kanıtlanmış, hakkında yüz kızartıcı suçlar dahil olmak üzere birçok konuda dava açılmış olan bu şahsa yapılan her desteğin, toplum vicdanında büyük yaralar açtığı ortadadır. Nitekim, bu mesnetsiz iddialara en büyük cevabı 31 Mart günü aziz milletimiz vermiş ve tüm bu karalama kampanyalarına karşı şahsımı Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirmiştir.

Ben iki dönem Belediye Başkanlığı yaptım. Üç dönem ise T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldum. Türkiye'de şeffaflık bildirgesini imzalayan ilk aday olarak, şahsımın ve ailemin mal varlığını da kamuoyuyla paylaştım. Bu anlayışım ömrüm vefa ettiği sürece değişmeden devam edecektir.