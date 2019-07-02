Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ring seferleri sayısını arttığı haberini "Geciken bu karar için vatandaşlarımızdan özür diliyoruz" diyerek duyurdu.
Ring otobüs duraklarında teftişe çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşların şikayetleri üzerine durakları "özür dileriz" pankartı ile donatıp ring otobüs sefer sayılarını akşam saatlerinde artırdıklarını duyurdu.
VATANDAŞLARIN ŞİKAYETİNE KULAK VERDİ
Mansur Yavaş, başkentte aksayan ring seferleri için dikkat çeken bir harekete imza attı. Ring otobüs duraklarında teftişe çıkan Yavaş, vatandaşların şikayetleri üzerine, durakları "özür dileriz" pankartı ile donatıp, ring otobüs sefer sayılarını akşam saatlerinde artırdıklarını duyurdu.
İşte o pankart;
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