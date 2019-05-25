Mansur Yavaş, "Belediyede Sizi En Çok Ne Şaşırttı?" Sorusuna Cevap Verdi

Yavaş, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. "Mevcut personelle çalışmaya devam ederken bir dirençle karşılaşıyor musunuz?" sorusu üzerine Yavaş, bazı şirketlerde genel kurul yapmak için imza vermeyenlerin olduğunu, bunların görev yerini değiştirdiklerini ifade etti.

"Geçmişe yönelik bir denetleme başlattınız mı?" sorusuna karşılık Yavaş, şirketlerin genel kurulları yapılınca gerekli incelemelerin yapılacağını, yolsuzluk varsa bunun üzerine gidileceğini belirtti.

"Hitit güneşini kullanmaya çalışıyorum"

"Hitit güneşi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin amblemi olacak mı?" sorusuna Yavaş, "Maalesef bu dönemde zor. Mecliste, 42'ye karşı 105 meclis çoğunluğu var. Bunun olmayacağını bile bile mecliste lüzumsuz yere enerji sarf etmek istemiyoruz ama ben her mecrada, bir şekilde Hitit güneşini kullanmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

"Belediye araçlarda ne kadar tasarrufa gidecek? Ankara Büyükşehir Belediyesinin net ne kadar borcu var?" sorusunu Yavaş, "Belediyenin 9,5 milyar borcu var. Şirketlerin toplam borcu 1 milyara yakın. Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz." diye yanıtladı.

"Belediyenin 12. katında göz retinası ile girilen bir odanın olduğu söylendi. Böyle bir oda gerçekten var mı?" sorusu üzerine Yavaş, şunları kaydetti:

"O, yanlış bir bilgi oldu. Olay şöyle gerçekleşti, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, diğer belediye başkanlarıyla bize 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular. Asansörden inerken, parmak iziyle iniliyordu, yetkilendirmeyi ona göre ayarlamışlar. Benim parmak izi almadı. Tunç Bey 'niye almıyor?' diye baktı. Ben de dedim ki 'yüksek güvenlikli hatta 12. katta Melih Bey'in gözle girilen bir yeri olduğu söyleniyor ama henüz çıkma fırsatım olmadı' dedim. Bütün konuşma budur. Şöyle bir hatam oldu, halbuki 1,5 yıllık Mustafa Tuna dönemi vardı, böyle bir şey vardıysa bile Tuna döneminde mutlaka kaldırılmış olması gerekiyor o anda onu akıl edemedim. Tunç Bey, bunu televizyonda çıktığı zaman biraz daha farklı anlattı. Ben, bunun söylenmesini istemezdim. Çünkü, girilememiş denince bir zafiyet gözüktü."

"Belediyede sizi çok şaşırtan bir şey oldu mu?" sorusuna Yavaş, "Şunu söyleyebilirim, bir yerden 100 bin tane top çıktı. Dağıtacağız çaresi yok. Bayram geliyor, bayramda dağıtacağız." yanıtını verdi.