Manken Selda Car, hamileyken çekildiği çıplak fotoğrafını paylaştı
Manken Selda Car, "Yargılanmaktan korktum" diyerek hamileyken çekildiği çıplak pozunu paylaştı.
2008 yılında düzenlenen Top Model Türkiye yarışmasında birinci seçilince mankenlik kariyerine başlayan Selda Car, sosyal medya paylaşımıyla birden dikkatleri üzerine çekti.
ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Gözde top model, gelen eleştirilerden ve yargılanmaktan korktuğu için 8 aylık hamileyken çektirdiği çıplak pozunu paylaştı.
"YARGILANMAKTAN KORKTUM"
Bir dönem "Burcu Esmersoy ile Massimo Cusimano'yu ayıran kadın" haberleriyle gündeme gelen model Selda Car, sosyal medya hesabından "Kadın olmak çok şaşırtıcı… Bu resmi yargılamadan korktuğum için paylaşmadım ama benim için saf bir kadın, bir anne olarak beni temsil ediyor ve sevgili kız kardeşlerimle paylaşılan sevgi dolu bir günü hatırlatıyor.
"SEVGİYİ TEMSİL EDER"
"En çok ihtiyaç duyduğum zamanlarda sevgiyi, sadece sevgiyi, desteği ve motivasyonu temsil eder ve temsil eder. "Sevildik", ancak "öz sevgiyi" unutmamak için daha önemlidir."
"HER ZAMANKİNDEN DAHA KADIN HİSSEDİYORUM"
Burada en saf, en doğal haliyle, her zamankinden daha fazla kadın hissediyorum ... Bana bu fotoğrafı paylaşmam için ilham verdiğin, bu güzel ve güçlü anı yakaladığın için teşekkür ederim" notunu düştü.
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insanın anne ve baba secme hakı olmadiğini bir daha kanıtlanmiştirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ASLI DENEN ZİBİDİ EDEP EDEP YAHUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İNŞAALLAH BU EDEPSİZ VE HAYASIZLIĞI KARNINDAKİ ÇOCUĞA YANSIMAMIŞTIRCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BURASI ÖZGÜR BİR ÜLKE ORTAÇAĞDAN KALMA YASAKLAR İLE DOLU ŞERİAT ÜLKESİ DEĞİL KİMSE KİMSENİN YAŞAMINA HAYAT TARZINA NASIL POZ VERDİĞİNE KARIŞAMAZ. SİZİN NASIL KAPANMAYA ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ VARSA BİZİMDE SOYUNMAYA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ VAR. İŞİNE GELMEYEN YALLAH ARABİSTANA İRANACevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
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ASLI sen ne demek istiyorsun? soyunma özgürlüğü diye birşey yok tamammı bu basit kavramın ardına sığınamazsınız sizin soyunmalarınızdan birileri tahrik oluyorsa ne olacak? ve o adamda derseki ben tahrik oldum ve özgürce ve istediğim gibi sana saldırdım e o zaman sen buna özgürlük diyebilirmisin? herkes haddini bilecek yok öyle istediğin gibi özgürlük!Yayından Kaldır
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HABER BUNA DENİR. MÜTHİŞ . . . . . . BİZLER BÖYLE ETKİLEYİCİ HABER BEKLİYORUZ. . . . NEREMİ AÇIPTA GÜLEYİM ŞAŞIRDIM. . . . . .Cevap Yaz 29 2 Yayından Kaldır
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NE HAYA KALMIŞ NE AR. . .Cevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
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EDEPSIZCevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
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ÜNLÜLERİN BİR YERLERİNİ AÇIP VATANDAŞIN GÖZÜNE SOKMASI MODA OLDU . . . . . SOYUNAN SOYUNANA . . . . AÇAN AÇANA MÜTHİŞ BİR YARIŞ VAR. . . . . FORMULA 1 ARAÇLARINI GEÇTİK BİLE. . . .Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
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kendini teşhir edince iyi bir annemi olmuş oluyorsun ?Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır