Manken Selda Car, hamileyken çekildiği çıplak fotoğrafını paylaştı

2008 yılında düzenlenen Top Model Türkiye yarışmasında birinci seçilince mankenlik kariyerine başlayan Selda Car, sosyal medya paylaşımıyla birden dikkatleri üzerine çekti.

ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Gözde top model, gelen eleştirilerden ve yargılanmaktan korktuğu için 8 aylık hamileyken çektirdiği çıplak pozunu paylaştı.

"YARGILANMAKTAN KORKTUM"

Bir dönem "Burcu Esmersoy ile Massimo Cusimano'yu ayıran kadın" haberleriyle gündeme gelen model Selda Car, sosyal medya hesabından "Kadın olmak çok şaşırtıcı… Bu resmi yargılamadan korktuğum için paylaşmadım ama benim için saf bir kadın, bir anne olarak beni temsil ediyor ve sevgili kız kardeşlerimle paylaşılan sevgi dolu bir günü hatırlatıyor.

"SEVGİYİ TEMSİL EDER"

"En çok ihtiyaç duyduğum zamanlarda sevgiyi, sadece sevgiyi, desteği ve motivasyonu temsil eder ve temsil eder. "Sevildik", ancak "öz sevgiyi" unutmamak için daha önemlidir."

"HER ZAMANKİNDEN DAHA KADIN HİSSEDİYORUM"

Burada en saf, en doğal haliyle, her zamankinden daha fazla kadın hissediyorum ... Bana bu fotoğrafı paylaşmam için ilham verdiğin, bu güzel ve güçlü anı yakaladığın için teşekkür ederim" notunu düştü.