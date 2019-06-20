Manken Emine Ün ve kızının benzerliği herkesi şaşırttı
Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan eski manken Emine Ün ile kızının benzerliği görenleri şaşırttı. Anne ve kızın fotoğraflarını görenler ise "ikizi mi, kızı mı?" sorusunu sordu.
Eski manken Emine Ün'ün 2009 yılında boşandığı Emre Kınay'dan olan kızı Duru büyüdü. Sosyal medyadan sık sık kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşan Emine Ün'ün takipçileri ikilinin benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.
BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI
Kızı Duru ile yurt dışı tatiline çıkan Emine Ün, sık sık Instagram hesabından paylaşım yapıyor. Anne kızın açık tenli olması ve göz renginin aynı olması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcılara fotoğrafa 'Kızını değil ikiziniz gibi' yorumunda bulundu
Öte yandan 14 yaşındaki Duru'nun yaşında çok daha büyük görünmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Emine Ün ve kızı Duru'nun fotoğrafları...
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