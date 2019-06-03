Manisa'da hayırseverler bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldılar
Turgutlu ilçesinde, bir Osmanlı geleneği tekrar hayata geçirilerek, 2 bakkalın veresiye defteri satın alındı ve borçlu müşterilerin bayram öncesi borçları ödendi.
Osmanlı'da zenginlerin ramazan ayında esnaftan veresiye defterini satın alması geleneği, dün (pazar) akşam Turgutlu'da sürdürüldü.
Şehitler Mahallesi ile Kurtuluş Mahallesi'nde dükkanı işleten İbrahim Doğan ve Metin Toprak'ın bakkallarına lüks araçla gelen 1'i kadın 3 kişi, bir hayırsever adına dükkanlardaki veresiye defterlerini satın almak istediğini söyledi. Bakkal sahiplerinin defterleri satabileceğini söylemesi üzerine bu kişiler, önce borçları toplatıp, sonra ödeme yaparak veresiye defterlerini satın aldı.
Şehitler Mahallesi Karaağaç Sokak'taki bakkal İbrahim Doğan'ın 2000 lira, Kurtuluş Mahallesi, Osman Öztaş Sokak'taki bakkal Metin Toprak'ın 25 bin lira alacağı olan veresiye defterlerindeki borçlar, böylelikle ödendi. Bu kişiler son olarak bakkal dükkanlarının camekanına önüne, 'Bu bakkala olan tüm borçlarınız hayırsever tarafından kapatılmış, kimsenin borcu kalmamıştır. Hayırlı bayramlar' yazılı pankartları asıp, gitti.
MÜŞTERİLER DUYGULANDI
Bakkal Metin Toprak, 1'i kadın 3 kişi bakkalımıza gelip, bir hayırseverin dileğini yerine getirmek isteğiyle defterdeki bütün borcu kapatacağını söyledi. Borçlar 25 bin lira çıktı. Vatandaşlar, 'Bu borcu ödeyip, gideceğiz' dedi. Anlaştığımız gibi defteri aldılar, para ödendi. Dışarıya pankart asıp, vatandaşların hayır duasını aldılar. Defteri ise bir poşete koyup gittiler. Şaşırdık, hala da şaşkınız. Gerçekten dar gelirli ihtiyaç sahipleriydi. O, onları sevindirdi dedi.
Unutmuş bir geleneği yaşadıklarını söyleyen bakkal İbrahim Doğan ise, borcunu ödemeye gelen bazı müşterilerinin borçlarının, veresiye defterini alan kişiler tarafından ödendiğini öğrenince çok şaşırdıklarını ve duygulandıklarını anlattı.
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o deftere yazdıranların yuzde 20 si gercek fakir. kalani aylık alınca odeyebilenler. durumu iyi olup defterde adı olanlar borcu kadar parayi fitre olarak versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah Razı olsun. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Rabbim nasil duygulandim banada nasip et yarappim böyle sevap islemeyiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Emekçi nin işçi nin memurun sırtından zengin olup haksız gelir dağılımı sayesinde hayr işlemek isteyen bireylerin bize köle olduğumuzu unutturmasına imkan sağlayan sisteme KAPİTALİZM denir!Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırZZZ: insanlarin kapasitelerinin farklı oldugunu belirleyen sisteme KAPİTALİZM denir. kimi kafayi kimi eli calıstırırYayından Kaldır