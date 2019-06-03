Manisa'da hayırseverler bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldılar

Osmanlı'da zenginlerin ramazan ayında esnaftan veresiye defterini satın alması geleneği, dün (pazar) akşam Turgutlu'da sürdürüldü.

Şehitler Mahallesi ile Kurtuluş Mahallesi'nde dükkanı işleten İbrahim Doğan ve Metin Toprak'ın bakkallarına lüks araçla gelen 1'i kadın 3 kişi, bir hayırsever adına dükkanlardaki veresiye defterlerini satın almak istediğini söyledi. Bakkal sahiplerinin defterleri satabileceğini söylemesi üzerine bu kişiler, önce borçları toplatıp, sonra ödeme yaparak veresiye defterlerini satın aldı.

Şehitler Mahallesi Karaağaç Sokak'taki bakkal İbrahim Doğan'ın 2000 lira, Kurtuluş Mahallesi, Osman Öztaş Sokak'taki bakkal Metin Toprak'ın 25 bin lira alacağı olan veresiye defterlerindeki borçlar, böylelikle ödendi. Bu kişiler son olarak bakkal dükkanlarının camekanına önüne, 'Bu bakkala olan tüm borçlarınız hayırsever tarafından kapatılmış, kimsenin borcu kalmamıştır. Hayırlı bayramlar' yazılı pankartları asıp, gitti.

MÜŞTERİLER DUYGULANDI

Bakkal Metin Toprak, 1'i kadın 3 kişi bakkalımıza gelip, bir hayırseverin dileğini yerine getirmek isteğiyle defterdeki bütün borcu kapatacağını söyledi. Borçlar 25 bin lira çıktı. Vatandaşlar, 'Bu borcu ödeyip, gideceğiz' dedi. Anlaştığımız gibi defteri aldılar, para ödendi. Dışarıya pankart asıp, vatandaşların hayır duasını aldılar. Defteri ise bir poşete koyup gittiler. Şaşırdık, hala da şaşkınız. Gerçekten dar gelirli ihtiyaç sahipleriydi. O, onları sevindirdi dedi.

Unutmuş bir geleneği yaşadıklarını söyleyen bakkal İbrahim Doğan ise, borcunu ödemeye gelen bazı müşterilerinin borçlarının, veresiye defterini alan kişiler tarafından ödendiğini öğrenince çok şaşırdıklarını ve duygulandıklarını anlattı.

Kaynak: DHA