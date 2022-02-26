Manisa elektrik kesintisi! 26 - 27 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Şubat Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26.02.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHADIR, SARIÇAM, ÇALTEPE, SARISIĞIRLI, HATIPLAR, AYDINLAR MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI

26.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KEMERDAMLARI MAHALLESİ VE KEMERDAMLARI GÖLBAŞI MAHALLESİ TAMAMI, SEMAK MAKİNA ÖZEL TRAFOSU VE BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI

26.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNÖNÜ VE HÜRRİYET MAHALELERİNİN 224-235-237-229-236-15-216-219 SOKAKLARI VE MASKİ HİZMET BİNASI CİVARLARI

26.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK, NAMIKKEMAL, TEMREK, GÖLBAŞI MAHALLELERİ ( BANKA SK, YAVAŞ SK, AKIN SK. MENDERES SK, CUMHURİYET CAD, SELVİ SK, PARK SK, ÇAKICI SOKAK.). ( FUTBOL SAHASI YANI ), FİDAN SK, ÖZCAN SK, İSTİKLAL CAD, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ. ( TR-26 TR-28 TR-12 TR-27 TR-38 TR-38/A ) VE ÖZEL TRAFOLAR.

26.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ

26.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YILDIRIM MAHALLESİNİN; ALANKUYU, ALPASLAN, ATICILAR, SEVGİ, ÇETİN, SAKARYA, ATATÜRK BULVARI, CESUR, ÇAM SOKAKLARI, ÖZYURT MAHALLESİ İLE YİĞİTLER MAHALLESİNİN BİR KISMI VE CİVARLARI.

26.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 4843,5014,5020,5028,5024,5022,5021,5019 SOKAKLAR MESİR MAHALLESİ 5116,5129,5112,5110,5127,5125,5123,5121,5119 SOKAKLAR

26.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4732, 5753, 5728, 5738, 4741, 4748, 4737 SOKAKLAR VE HOROZKÖY CADDESİ

26.02.2022 10:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KOCATEPE MAHALLESİ İSHAKÇELEBİ MAHALLESİ GEDİZ MAHALLESİ BAYINDIRLIK MAHALLESİ

26.02.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ, YÖRÜK, KIRVELİ, GÜNEŞ, GÜMÜŞ, SARIPINAR, BEŞEYLÜL, AKSOY,ATATÜRK, ZAFER MAHALLELERİNDE, ALİ GIDA, BAĞIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ, ÖZEL CAN HASTANESİ, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, ARTU KİMYA SANAYİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TİCARETHANELER, TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI, DEVLET DEMİR YOLLARI GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYOLARI

26.02.2022 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEVELİ VE ÇAMLIYURT MAHALLELERİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI

26.02.2022 13:30 16:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 224-211-223-212-220-211 SOKAKLARI

27.02.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SARUHANLI MERKEZ, İSTASYON, SARUHAN, CUMHURİYET, ATATÜRK, CENGİZ TOPEL MAHALLELERİ

27.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI AKGEDİK MAHALLESİ --UZUNBURUN MAHALLESİ --MESUT UYAN ÖZEL TR-MANİSA MADENCİLİK TR-1 ÖZEL-MANİSA MADENCİLİK TR-2 ÖZEL-AKGEDİK TR-1UZUNBURUN TR-1-YUNTAŞ BETON ELEM.ASFASLT SAN.TİC.-GENÇ KALIP MAKİNA METAL ÖZEL TRMASKİ UZUNBURUN İÇME SUYU ÖZEL TREN-EZ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.ÖZEL TR-MASKİ UZUNBURUN ÖZEL TR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KATIK ATIK BERTARAF TESİSİ ŞANTİİYE ÖZEL TR-YUNUSEMRE BELEDİYESİ BETON SANTRALİ ÖZEL TR-AL-BA İNŞAAT ÖZEL TR-ALBA İNŞAT ÖZEL TR-2 (TOKİ)

27.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BADINCA MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR

27.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖRKLÜ VE CİVARLARI

27.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ

27.02.2022 09:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTLAR MAHALLESİ VE BOZKURT MAHALLESİNİN TÜMÜ, ALBAYRAK MAHALLESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ VE ÖZYURT MAHALLESİNİN BİR KISMI, YİĞİTLER MAHALLESİNİN; ÇANAKKALE, CEYLAN, YAYLA, GÜVERCİN, PİYALEOĞLU, KOCATEPE, MERİÇ, KIRGIZ SOKAKLARI VE CİVARLARI.

27.02.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TAYTAN, BEZİRGANLI, DOMBAYLI, DOMBAYLI BAHÇELER, ADALA, DURASILLI , BALCIOĞLU, KARAOĞLANLI, KABAZLI, KORDON,HACIBEKTAŞ, YENİPAZAR, BAĞCILAR, YEŞİLKAVAK, BEYLİKLİ, KÖSEALİ, ÇAKALDOĞAN, BURHAN, ÇELİKLİ, DAMATLI MAHALLELERİNİN TAMAMINDA, DURASILLI AÇIK VE KAPALI CEZA EVLERİNDE, ÇEVİK BLOK, MANİSA BÜYÜK ŞEHİR ASFALT ŞANTİYESİ, KAPLAN BLOK, GRAPPA, ÜLKÜ KİREMİT, SERVET BLOK, ÖZLEM YEM, AYTEKİNLER BETON, UĞUR KİREMİT, C.B.Ü MESLEK YÜKSEK OKULU, SALİHLİ ÖZAL UN FABRİKASI, BİRLİK KİREMİT, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ, BAŞAK PAZARLAMA, KEMPOSTAR, VATANBLOK VE BELİRTİLMİŞ OLAN BÖLGELERDEKİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARINDA, TİCARETHANELERDE, DEVLET DEMİR YOLLARI UYRAI İKAZ SİNYALİZASYONLARINDA, TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI

27.02.2022 12:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SEYİTAHMET ATATÜRK VE REŞATBEY MAHALLELERİNİN BİR KISMI 316 SOKAK SONU BAKTAT, YENİÇAĞ GIDA SANAYİ, 167 SOKAK SONU HALİME KEKLİK GURUBU BEKİRLER KÖYÜ SULAMA KOOP EGETEK VE KESKİNOĞLU İÇME SUYU

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