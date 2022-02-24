Manisa elektrik kesintisi! 25 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Şubat Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

25.02.2022 09:00 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI SANCAKLI İĞDECİK MAH. SİTELER BÖLGESİ BAKİ ŞİMŞEK ÖZEL TR -MAHMUT BOZKURT VE ARK.ÖZEL TR -OSMAN KAPAR VE ARK. ÖZEL TRTURANER ELEKTİRK LTD.ŞTİ. ÖZEL TR -ORHAN TURGUT VE ARK. ÖZEL TR -MEHMET ATAY VE ARK.ÖZEL TR -TURANER ELEKTRİK SAN.TİC. ÖZEL TR -NAFİZ YILDIRIM ÖZEL TR -YCL MADENCİLİK VE ENERJİ A.Ş.ÖZEL TR-NEVZAT KIRMIZIALAN ÖZEL TR-ALİ SAVRAN ÖZEL TR-ASTERM SOĞUTMA ÖZEL TRHASAN DALGIN ÖZEL TR-ERCÜMENT YÜNCÜLER ÖZEL TR-ORHAN TURAN ÖZEL TR--ALİ TECİM ÖZEL TR

25.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNÖNÜ VE HACIİSHAK MAHALLELERİ 144-234-227-146-226-SOKAK VE CİVARLARI

25.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNÖNÜ VE HACIİSHAK MAHALLELERİ 144-148/3-234-233 SOKAKLAR ADALET SARAYI CİVARLARI

25.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ

25.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KEMERDAMLARI MAHALLESİ VE KEMERDAMLARI GÖLBAŞI MAHALLESİ TAMAMI, SEMAK MAKİNA ÖZEL TRAFOSU VE BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI

25.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BEŞEYLÜL MAHALLESİ BİLGE SK. 1. AKÇA SK. 2. AKÇA SK. 3. AKÇA SK. 4. AKÇA SK.

25.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DERE MAHALLESİ 3100, 3105, 2913, 3002, 3101, SOKAKLAR KUMLUDERE CADDESİ, ULUTEPE CADDESİ, VE MUTLU MAHALLESİ 3713 SOKAK DAĞ YOKUŞU, SU YOLU VE KUMLUDERE CADDESİ

25.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADNAN MENDERES MAHALLESİ 106, 108, 112, 116, 120 SOKAKLAR VE TURGUTLU CADDESİ

25.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÜÇPINAR KÖKTEN ESKİ ÜÇPINAR HATTI TARIMSAL SULAMALAR, TİCARETHANELER VE FEVZİ ÇAKMAK KÜME EVLERİ

25.02.2022 10:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI BAHÇECİK, KARAAĞAÇ MAHALLELERİ, KURŞUNLU PİKNİK ALANI

25.02.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİKÖY MAHALLESİNİN BİR KISMI

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