Manisa elektrik kesintisi! 24 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 24 Şubat Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Şubat'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Şubat Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
24.02.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM ULUCAM,EFENDİ,CUMHURİYET,HASHOCA,HACIİSHAK,İNÖNÜ MAHALLELERİ TOKİ VE CİVARLARI
24.02.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET,HACIİSHAK MAHALLELERİNİN BİR KISMI 15-404-405-407-409-396-211-410-411-415-496-452-429-427-442-448-440 SOKAKLAR VE ONTAN KONUTLARI CİVARI NURİ GİYİK,RECEP AKKAYA,ATAKULE,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,EGE BALATA,DERYA UN,AKHİSAR BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ,BATI ÇİM,YEŞİL ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM,İMT MÜHENDİSLİK,TARİŞ,ERDENLER BETON,ÇİM BETON,ÖZEL EGE DİYALİZ,AYMER VE CİVARLARI
24.02.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ, YENİDOĞAN, KADIDAĞ, DAYIOĞLU, MEDAR, KAYGANLI, KOCAKAĞAN, SÜLEYMANLI, BEKİRLER, KARAKÖY, YATAĞAN, YENİCEKÖY, ÇOBANHASAN, SARNIÇ, ZEYTİNLİBAĞ, ÇAMÖNÜ, SÜNNETÇİLER, ÇANAKÇI, AŞAGI-YUKARI DOLMA, YAYKIN, DURASIL, HASKÖY, MUŞTULLAR, GÖKÇEAHMET, KURTULMUŞ, TÜTENLİ, MUSALAR, SÖĞÜTLÜ, SARILAR, BAŞLAMIŞ, AKKOCALI, KABAAĞAÇKIRAN, MUSACA, İSACA, DİNGİLLER, KOBAŞDERE, EROĞLU, KARABÖRKLÜ, TÜTENLİ, SEYİTAHMET MAHALLESİ 300 SK VE BAZ İSTASYONLARI, ORMAN İŞLETME DEPOSU KARAKÖY, TCDD MEDAR-SÜLEYMANLI, AKHİSAR ARITMA TESİSİ, AKHİSAR KARAYOLLARI BAKIM EVİ, IRMAK KANATLI HAYVANLAR, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, CANGÖÇ YUMURTA, KAHYALAR TAVUK, ÜRETİCİ GIDA, MADENLER OTOYOL AŞ DUDU SÖZCÜER VE ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES TRAFOLARI
24.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EFENDİ HAHALLESİ 61-270/2-272-57-60-63-64-271-269-86-85-84-70-96-272-273-271-270-274-275-277-276-277/1381-382-267-267/4 SOKAKLAR VE ZÜBEYDE HANIM İLKÖĞRETİM OKULU VE ÖĞRETMENLER PARKI,KARASONYA YOLU VE CİVARLARI
24.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 4843,5014,5020,5028,5024,5022,5021,5019 SOKAKLAR, MESİR MAHALLESİ 5116,5129,5112,5110,5127,5125,5123,5121,5119 SOKAKLAR
24.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4732, 5753, 5728, 5738, 4741, 4748, 4737 SOKAKLAR VE HOROZKÖY CADDESİ
24.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DERE MAHALLESİ 3100, 3105, 2913, 3002, 3101, SOKAKLAR KUMLUDERE CADDESİ, ULUTEPE CADDESİ, VE MUTLU MAHALLESİ 3713 SOKAK DAĞ YOKUŞU, SU YOLU VE KUMLUDERE CADDESİ
24.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADAKALE MAHALLESİ 2908, 2909, 2911, 2913, 2912 SOKAK VE ULUTEPE CADDESİ
24.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KOCATEPE MAHALLESİ İSHAKÇELEBİ MAHALLESİ GEDİZ MAHALLESİ BAYINDIRLIK MAHALLESİ
24.02.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM AVDAL MAHALLESİNE BAĞLI OLAN TRAFOLAR MESKENLER -ERDAL KARASU ÖZEL TR-ÖZEL TR-AVDAL MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR-AHMET NAYIR ÖZEL TR-CENGİZ NAYİR ÖZEL TR-SABRİ ÜLKER ÖZEL TRTÜLİN ŞEVİKER ÖZEL TR-AVDAL TR-1-OSMAN ŞAHİNGÖZ VE ARK.ÖZEL TRALİ SERMET AGAR ÖZEL TR-MEHMET GÖKMEN-FATMA GÜLCAN KAYGISIZ-İSMAİL YARICI ÖZEL TR-MANİSA DEVLET ORMAN İŞLT.ÖZEL TR-CAN MERCÜL ÖZEL TR-BAHRİ ÖZKAN-HASAN ÖZKAN-SABRİ YAMAN-İBRAHİM YAĞIZ ÖZEL TR-ONUR AKMEŞE ÖZEL TR-SAVAŞ BÖLÜKBAŞI ÖZEL TR-MEHMET PALABIYIK ÖZEL TR-EMİNE GEZİNTİ-MURAT GÖKÇÖL-ZEKİNE DAYIOĞLU ÖZEL TR-ŞAKİR KIYAK-NAMIK YAŞ SULAMA GRUBU-HATİCE ATICI ÖZEL TR-MEHMET ALİ YARICI ÖZEL TR-EROL DOĞAN ÖZEL TR-HAMİDE EKER ÇÖLLÜ ÖZEL TR-ÇINARLIÇEŞME TR-1-AVDAL TR-3
24.02.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ KENAN EVREN PARKI, ORMAN GÖZETLEME VE ÇEVRESİ
24.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI REŞATBEY VE ATATÜRK MAHALLELERİ 167-366-365-324-597-541-540-542-544 SOKAK VE CİVARLARI
24.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HASHOCA MAHALLESİ 93-108-107-103-104-132-134-131 SOKAK VE CİVARLARI
24.02.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TAYTAN, BEZİRGANLI, DOMBAYLI, DOMBAYLI BAHÇELER, ADALA, DURASILLI , BALCIOĞLU, KARAOĞLANLI, KABAZLI, KORDON,HACIBEKTAŞ, YENİPAZAR, BAĞCILAR, YEŞİLKAVAK, BEYLİKLİ, KÖSEALİ, ÇAKALDOĞAN, BURHAN, ÇELİKLİ, DAMATLI MAHALLELERİNİN TAMAMINDA, DURASILLI AÇIK VE KAPALI CEZA EVLERİNDE, ÇEVİK BLOK, MANİSA BÜYÜK ŞEHİR ASFALT ŞANTİYESİ, KAPLAN BLOK, GRAPPA, ÜLKÜ KİREMİT, SERVET BLOK, ÖZLEM YEM, AYTEKİNLER BETON, UĞUR KİREMİT, C.B.Ü MESLEK YÜKSEK OKULU, SALİHLİ ÖZAL UN FABRİKASI, BİRLİK KİREMİT, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ, BAŞAK PAZARLAMA, KEMPOSTAR, VATANBLOK VE BELİRTİLMİŞ OLAN BÖLGELERDEKİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER, DEVLET DEMİR YOLLARI UYRAI İKAZ SİNYALİZASYONLARI, TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
24.02.2022 12:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ KÜLTÜRPARK KÜMEEVLERİ VE ÇEVRESİ
24.02.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ, YENİDOĞAN, KADIDAĞ, DAYIOĞLU, MEDAR, KAYGANLI, KOCAKAĞAN, SÜLEYMANLI, BEKİRLER, KARAKÖY, YATAĞAN, YENİCEKÖY, ÇOBANHASAN, SARNIÇ, ZEYTİNLİBAĞ, ÇAMÖNÜ, SÜNNETÇİLER, ÇANAKÇI, AŞAGI-YUKARI DOLMA, YAYKIN, DURASIL, HASKÖY, MUŞTULLAR, GÖKÇEAHMET, KURTULMUŞ, TÜTENLİ, MUSALAR, SÖĞÜTLÜ, SARILAR, BAŞLAMIŞ, AKKOCALI, KABAAĞAÇKIRAN, MUSACA, İSACA, DİNGİLLER, KOBAŞDERE, EROĞLU, KARABÖRKLÜ, TÜTENLİ, SEYİTAHMET MAHALLESİ 300 SK VE BAZ İSTASYONLARI, ORMAN İŞLETME DEPOSU KARAKÖY, TCDD MEDAR-SÜLEYMANLI, AKHİSAR ARITMA TESİSİ, AKHİSAR KARAYOLLARI BAKIM EVİ, IRMAK KANATLI HAYVANLAR, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, CANGÖÇ YUMURTA, KAHYALAR TAVUK, ÜRETİCİ GIDA, MADENLER OTOYOL AŞ DUDU SÖZCÜER VE ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES TRAFOLARI
24.02.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM ULUCAM,EFENDİ,CUMHURİYET,HASHOCA,HACIİSHAK,İNÖNÜ MAHALLELERİ TOKİ VE CİVARLARI