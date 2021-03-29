Manisa'da, uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
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Manisa'da, uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN - Haberler | Güncel
Manisa'da, uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Kazım Göktaş (65) hayatını kaybetti.

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Kazım Göktaş (65) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yayla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Göktaş sabah saatlerinde evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki tarlasına çalışmaya gitti. Akşam saatlerinde babasının eve dönmemesi üzerine Sezai Göktaş (44) tarlaya bakmaya gitti. Tarlaya yakın derede traktörün yuvarlandığını gören Göktaş durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri traktörün altında kalan Kazım Göktaş'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 5 çocuk babası Kazım Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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