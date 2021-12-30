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Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Çaltılı Mahallesi'nde, O.N.U (43) idaresindeki 45 S 3232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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