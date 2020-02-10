Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İhsan Avcı (61) yönetimindeki 14 AAB 376 kamyonet, İzmir-İstanbul Otoyolu Saruhanlı ilçesi geçişinde, D.A'nın (34) kullandığı 34 BD 4972 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kamyonette bulunan sürücünün eşi Ayşe Avcı (50) kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan kamyonet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.