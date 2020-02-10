Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Haberler » Güncel » Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haber

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

10.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:42
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İhsan Avcı (61) yönetimindeki 14 AAB 376 kamyonet, İzmir-İstanbul Otoyolu Saruhanlı ilçesi geçişinde, D.A'nın (34) kullandığı 34 BD 4972 plakalı tıra arkadan çarptı.


Kamyonette bulunan sürücünün eşi Ayşe Avcı (50) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler