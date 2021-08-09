Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı
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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm toplamaya giden işçileri taşıyan midibüs şarampole devrildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm toplamaya giden işçileri taşıyan midibüs şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Şahayar Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Üzüm toplayacak işçileri taşıyan Kazım Akduman (43) yönetimindeki 45 RVS 13 plakalı midibüs, iddiaya göre fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada şoför Kazım Akduman, araçtakiler Elif Acar (40), Seda Nur Acar (16), Ceylan Zeybek (17) ve Tuğba Zeybek (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan

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