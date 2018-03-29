Manisa'da Sit Alanında Kepçeli Kazıya Gözaltı

Manisa'da SİT alanında kepçeli kazıya gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Türkmenköy Mahallesi'ndeki 1. derece SİT alanında, yasak olmasına rağmen iş makinesiyle yol için dolgu malzemesi almak amacıyla yapılan çalışmada lahit mezar parçaları bulundu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesinin operatörü E.G. gözaltına alınırken, işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Türkmenköy Mahallesi Muhtarı Murat Atılgan, mahalle sınırlarındaki 1. derece SİT alanı olduğu belirtilen arazide yasak olmasına rağmen iş makinesiyle çalışma yapıldığını fark etti. Atılgan, iş makinesi operatörüne izninin olup olmadığını sordu. İddiaya göre operatör E.G., Biz izin aldık dedi. Arazide dolaşan Atılgan, lahit mezar parçalarına rastlayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çalışmayı durdurdu. Operatör E.G. gözaltına alındı. Kazı alanı korumaya alındı. Kırılıp, parçalanan mezarlar ve mezar kapaklarıyla ilgili Manisa Müze Müdürlüğünden gelen arkeologlar çalışma yaptı. Kepçenin, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, oradaki arazinin tapuda SİT alanı olmadığını, sadece hazine arazisi olarak geçtiğini belirterek, Oradaki askeriyenin bizden yol genişletme çalışması için talebi oldu. Bu talebi karşılamak için Türkmenköy Mahallesi Hamamyıkığı Mevkii'nde daha önceden özel idare ve köy hizmetleri toprak alımı yapıyordu. Biz de bu alandan yol yapım çalışması için dolgu malzemesi aldık. Burası tapuda SİT alanı olarak görülmüyor. Hazineni yeri olarak görülüyor. Büyükşehir Belediyesinin dozeri, 30 dakikalık bir çalışma yaptıktan sonra işini bitirdi. Ancak muhtarın jandarmaya bildirmesinin ardından operatörümüz karakolda ifade verdi. Sonra da serbest bırakıldı. Orada lahit çıktığı iddialarını da bugün Müze Müdürlüğü'nden gelecek yetkililer araştıracak dedi. Bu açıklamaya rağmen Manisa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri, alanın 1'inci derece SİT alanı olduğunu kaydetti. Türkmenköy Mahalle Muhtarı Murat Atılgan, Öğle saatlerinde Alaşehir'e giderken bir kepçenin çalıştığını gördüm. 'Sizin izniniz var mı' diye sordum, 'Biz izin aldık' dediler. Ben de o anda kırılan lahit parçalarını gördüm, jandarmayı aradım. Jandarma olay yerine gelerek müdahale etti ve çalışmayı durdurdu dedi.

ÖNCEDEN DE KAÇAK KAZILAR YAPILMIŞ

Türkmen Mahallesi eski muhtarı Tevfik Yılmaz ise Mahallemizin Hamamyıkığı Mevkii, 2002 ve 2005 yıllarında, İzmir Anıtlar Kurulu tarafından 1'inci derece SİT alanı ilan edildi. Burada daha önceden kaçak kazılar yapılmış, mezarlar çıkarılmıştı. Kazı yapanlar yakalanmıştı. Bunun üzerine anıtlar kurulu, SİT alanı ilan ederek, korumaya alınmıştı dedi.