Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Haber
Akhisar, Manisa, Güncel

Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

17.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:46
Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.


Ali Muhacir'in (56) kullandığı 35 SL 425 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar servis alanı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki sürücü Muhacir ile Erhan Gündüz (33) Necdet Sağlam (40) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Veli Gündüz (61) ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek' iddiasına Beştepe'den yanıt geldi Haber
"Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" iddiasına Beştepe'den yanıt geldi
Yetkililer 'Evden çıkmayın' derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti Haber
Yetkililer "Evden çıkmayın" derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Cumhurbaşkanından gülümseten çağrı! Nüfus az, mücadelenin vakti geldi Haber
Cumhurbaşkanından gülümseten çağrı! Nüfus az, mücadelenin vakti geldi
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem...
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Özge Ulusoy Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Henry Onyekuru
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 18:37:18. #1.14#