Manisa'da muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti
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Manisa'da muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti

15.11.2020 07:08 | Son Güncelleme: 15.11.2020 07:12
Manisa'da muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştük (55), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştük (55), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alaşehir Devlet Hastanesi'ne koronavirüs belirtileri üzerine başvuran Işıklar Mahallesi Muhtarı   Süleyman Baştük tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Baştürk, dün akşam saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Muhtar Süleyman Baştürk'ün 15 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi. Muhtar Baştürk'ün bugün toprağa verileceği öğrenildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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