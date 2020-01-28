Son dakikla: Manisa'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü

28.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:34

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve 41 vatandaşımızın ölümüne sebep olan depremin ardından Türkiye sallanmaya devam ediyor.

Manisa'da merkez üssü Kırkağaç olan bir deprem meydana geldi. Türkiye saati ile 14.26'da olan depremin büyüklüğünü AFAD 4,8 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak duyurdu. Deprem, yer kabuğunun 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, kendilerini sokaklara attı. Vatandaşlar; meydanlarda, parklarda ve kaymakamlık binasının önünde toplanmaya başladı.

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR HASAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Depremle ilgili canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz açıklamasında, "Bize intikal eden bir olay söz konusu değil" dedi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Manisa Valiliği depremin ardından, "Saat 14.26 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir" açıklamasını yaptı.

BİR BİNA YIKILDI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen depremde, Karakurt Mahallesi'nde bir binanın yıkıldığı bilgisi geldi.

ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

5,1 şiddetindeki depremin ardından 3,5 ve 3,7 şiddetlerinde iki sarsıntı daha meydana geldi.

10-15 SANİYE HİSSEDİLDİ

DHA Muhabiri Cemil Seval ise şu açıklamayı yaptı:

"Deprem sırasında çekimdeydik. Deprem yaklaşık 10 - 15 saniye kadar hissedildi. Biz de şimdi deprem bölgesine geçiş yapıyoruz. Tabi ülkemizin de normal gündeminde olduğu gibi deprem şu an herkesi sokaklara dökülmüş durumda. Ciddi derecede şiddetli deprem oldu Manisa'da, gelişmeleri aktaracağım. Çok yoğun bir şekilde hissedildi, gerçekten ben de o sırada sokaktaydım. Sokakta vatandaşların hemen dışarı çıkışları, o andaki panik anları zordu. Baya bir şiddetliydi. İnsanlar derin şekilde depremi hissetti."

İşte deprem sonrası ilk kareler:

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