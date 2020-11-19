Alaşehir'e yılın ilk karı yağdı
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Alaşehir'e yılın ilk karı yağdı

19.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:32
Alaşehir'e yılın ilk karı yağdı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bulunan, Dede Kavak Yayla'sına yılın ilk karı düştü.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bulunan, Dede Kavak Yayla'sına yılın ilk karı düştü. Beyaz örtüyle kaplanan yaylada kar kalınlığı 2-3 santimetreye ulaştı.

Alaşehir'e bağlı Horzumalayaka Mahallesi Dede Kavak Yaylası'na yağışlı hava ile birlikte yılın ilk karı yağdı. Saat 17.00 sıralarında başlayan kar yağışı kısa sürede 2- 3 santimetre ulaştı. 1300 rakımlı Dede Kavak Yaylası beyaza bürünürken, yaylada bulunan koyun sahipleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Koyunları ile birlikte yaklaşık 8 aydır yaylada bulunan Mesut Çakır, "Yaylada ceviz, kestane, elma ağaçlarımız ve  koyunlarımız var. Yaklaşık 8 ay önce çıktığımız yaylada, karın yağmasıyla yayladan ayrılma zamanının geldiğini gördük. Havalar birden soğudu, önce yağmur yağdı ardından akşam saatlerinde birden kar yağmaya başladı. Kar yağması, bizim göç zamanımızın geldiğini gösteriyor, en kısa zamanda mahalleye göçeriz. Bu gün kar yağınca, bu ilk karı anılaştırmak için, hatıra fotoğrafları çektik, sosyal medyada paylaştık. Mahsül olarak ürünleri kaldırdık, sadece hayvanlarımızla buradayız. 1300 rakımlı yaylamızdan kısa sürede taşınırız" dedi.


Alaşehir'e yılın ilk karı yağdı
Alaşehir'e yılın ilk karı yağdı
Alaşehir'e yılın ilk karı yağdı
Alaşehir'e yılın ilk karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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