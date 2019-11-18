Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü
Haberler » Güncel » Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü - Haber

Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü

Manisa'nin Alaşehir ilçesinde, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Eraslan Altıntaş , eşi Gülşen Altıntaşve torunları Hasret Altıntaş hayatını kaybetti.

18.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:55
Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü

'nın ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Dağhacıyusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Eraslan , eşi Gülşen Altıntaş ve torunları Hasret Altıntaş evde, iddiaya göre, kömürlü sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Altıntaş çiftinden alamayan yakınları şüphelenerek eve gitti. Zili defalarca çalan yakınları açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Evdeki 3 kişinin de hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evdeki Hasret Altıntaş ise yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasret Altıntaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et