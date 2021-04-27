Manisa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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Manisa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Manisa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kolları ve yüzünde yanıklar oluşan 1 kişi yaralandı.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evde çıktı. İddiaya göre, Aliye Ç. (80) ve torunu Mehmet Ç. (21), evin zemin katında bulunan sobayı yaktı. Sobadan çıkan kıvılcımların yol açtığı yangında, alevler sıra sürede evi sardı. Aliye Ç. ve torunu kendini güçlükle dışarı çıkabildi. Yangını görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolları ve yüzünde yanıklar oluşan Mehmet Ç.'yi, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken evde maddi hasar oluştu.Evi yanan ailenin komşusu Mehmet Korkmaz, "Mehmet Ç., sobayı yaktıktan sonra kapağı kapatırken birden patlama olmuş ve alevler avi sarmış. Kollarında ve yüzlerinde yanıklar oluşmuş" dedi.


Manisa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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