Çoban, koyunlarını otlatırken çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzerinde kimliği çıkmayan parçalanmış ve çürümüş halde bir erkek cansız bedeni bulundu. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.