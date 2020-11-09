Çoban, koyunlarını otlatırken çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu
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Çoban, koyunlarını otlatırken çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu

09.11.2020 20:01 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:21
Çoban, koyunlarını otlatırken çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzerinde kimliği çıkmayan parçalanmış ve çürümüş halde bir erkek cansız bedeni bulundu. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, saat 18.00 sularında Caber Fakılı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, koyunlarını otlatan çoban, mezar yolu üzerinde köprünün altında bir erkek cansız bedeni görmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

CANSIZ BEDEN, KİMLİK TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede cansız bedeninin parçalandığı ve üzerinden kimlik çıkmadığını belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından, kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerden sonra kimliğinin tespit edileceği belirtildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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