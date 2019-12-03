Manisa'da cinsel istismar iddiası
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Manisa'da cinsel istismar iddiası

Turgutlu ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

03.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:00
Manisa'da cinsel istismar iddiası

ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, ilçede yaşı küçük kız çocuğunun kendisine cinsel istismarda bulunulduğu şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İlçe ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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