Manisa'da cinsel istismar iddiası
Turgutlu ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Turgutlu ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşı küçük kız çocuğunun kendisine cinsel istismarda bulunulduğu şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.