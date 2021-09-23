Manisa'da Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali başladı - Haberler
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Manisa'da Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali başladı

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Manisa'da Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali başladı

Manisa'nın Kula Belediyesi öncülüğünde ilk kez düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali başladı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula Belediyesi öncülüğünde ilk kez düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali başladı.

Kula Kent Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, ilçenin eşsiz güzelliklerini tanıtmak amacıyla Kula Belediyesi öncülünde düzenlenen festivalin hayırlar getirmesini temenni etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen etkinliklerin, ilçenin tanıtıma ve turizme katkı sağlamasına destek olacağına inandığını ifade eden Duru, "Karşımızda maskelerini takmış ve aşılama kampanyalarına katılan çok güzel bir kalabalık var. Eğlenmek sonuna kadar hakkınız." diye konuştu.

Festivalin 5 gün boyunca devam edeceğini ve her gün bir konser verileceğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise, "Kula'da her yıl 4 Eylül Kula'nın Kurtuluşu kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz festivalimizi, bu sene orman yangınları ve buna bağlı olarak yaşanan felaketleri göz önüne alarak bugüne erteledik. Kovid-19 tedbirlerine dikkat ederek gerçekleştirdiğimiz festivalimizin ilk konuğu olan Ayşe Dinçer adına da 100 fidan bağışında bulunduk." diye konuştu.

Festival kapsamında sanatçı Ayşe Dinçer konser verdi.

Öte yandan, tedbirler çerçevesinde konser alanına girişlerde HES kodu sorgulaması yapılırken, aşıları tamamlanmayan ya da PCR testi yaptırmayan kişilerin girişine izin verilmedi. Konser girişinde bulunan sağlık ekibi, isteyenlerin aşılarını yaptı.

Manisa'da Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali başladı

Manisa'da Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali başladı

Manisa'da Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali başladı

Manisa'da Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali başladı

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri
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