Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

04.02.2020 19:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:23

22 Ocak'ta 5.4 ile sarsılan Manisa'nın Akhisar ilçesi, zaman zaman meydana gelen depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 18.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu ana kadar, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." dedi.

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