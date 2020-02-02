Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece 03.23'te ise Akhisar ilçesi 4.6 şiddetiyle sallandı.

02.02.2020 06:49 | Son Güncelleme: 02.02.2020 07:45
Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25'te ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

GECE 4.6 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23'de merkez üssü 'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedilirken, İzmir'in birçok ilçesinde de hissedilmişti.

Akhisar'da 4.6 büyüklündeki deprem İzmir'de de hissedilmişti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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