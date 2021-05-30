Manisa'da 250 dönüm ekili alan kül oldu

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Pazarköy Mahallesi yakınlarında çıkan yangın sonucu 40 dönüm arpa ve 210 dönüm buğday olmak üzere toplam 250 dönüm ekili alan zarar gördü.