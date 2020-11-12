Manisa'da 2 çocuklu ailenin 3 gün önce taşındığı evde yangın çıktı
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Manisa'da 2 çocuklu ailenin 3 gün önce taşındığı evde yangın çıktı

12.11.2020 21:56 | Son Güncelleme: 12.11.2020 22:00
Manisa'da 2 çocuklu ailenin 3 gün önce taşındığı evde yangın çıktı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Çamlık ailesinin 3 gün önce kiracı olarak taşındığı evlerinde elektrik kontağından yangın çıktı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Çamlık ailesinin 3 gün önce kiracı olarak taşındığı evlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri fark eden Çilem Çamlık, 2 çocuğunu da alıp kendisini dışarı atarken, itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Sarısu Mahallesi Kenan Evren Caddesi'ndeki tek katlı evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. Evde oturan Çilem Çamlık yangını fark edince, 2 çocuğunun alıp, evden hızla çıktı. Evden yükselen alevi ve dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yangın, güçlükle söndürüldü. Evin içindeki tüm eşyalar küle dönerken, Çamlık ailesinin eve üç gün önce kiracı olarak taşındığı öğrenildi.


Manisa'da 2 çocuklu ailenin 3 gün önce taşındığı evde yangın çıktı
Manisa'da 2 çocuklu ailenin 3 gün önce taşındığı evde yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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