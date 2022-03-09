Mandalina üreticisinin işleme tesisi hasreti bitiyor!

KARABURUN, İZMİR (Bültenler) - İlçede "Batı Köyleri" olarak adlandırılan Küçükbahçe, Parlak, Salman, Sarpıncık, Hasseki ve Bozköy'de gerçekleştirilen narenciye üretiminin, üreticilere daha fazla katma değer sağlaması için Narenciye İşleme Tesisi inşa edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Karaburun Belediyesi ve S.S Karaburun Batı Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde gerçekleştirilecek tesis, bölgedeki üreticilerin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak. Saatte 8 ton işleme kapasitesine sahip olacak tesiste mandalina boylama, ayırma, mumlama, paketleme ve depolama işlemleri yapılacak. Böylece uzun yıllardır boylama dahi yapılmadan tüccara teslim edilen ürünler, kooperatif ve belediye işbirliğiyle katma değerli hâle getirilerek kazancın tamamının üreticide kalması sağlanacak.

// 3 PARSEL 25 YIL SÜRE İLE BÜYÜKŞEHİR'İN

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yerel seçim sürecinde ilçedeki narenciye üreticilerine verdiği en önemli sözün işleme tesisi olduğunu belirterek, mandalinadan daha fazla katma değer yaratan yan ürünler üretmenin önemine dikkat çekti.

Tesis için Salman Köyü'nde mülkiyeti Karaburun Belediyesi'ne ait olan üç parselin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 25 yıl süre ile tahsis edildiğini vurgulayan Erdoğan, tahsisin Belediye Meclisi'nde tüm partilerin oybirliği ile gerçekleşmesinin ayrıca mutluluk verici olduğunu söyledi.

Mandalina üreticilerinin yoğun emek isteyen zahmetli süreçleri tamamlayarak, ürünlerini sofralara ulaştırdıklarına dikkat çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

PESTİL, CİPS, MANDALİNA SUYU VE GAZOZ ÜRETİLECEK

"Küçükbahçe başta olma üzere batı köylerimizde narenciye üretimi oldukça yaygın. Ancak mandalinamızı sadece narenciye ürünü olarak tüketmemek gerekiyor. Bu mucize meyveden pestil, cips, mandalina suyu, gazoz gibi ürünlerle daha fazla katma değer yaratmamız mümkün. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde muhteşem bir tesisi ilçesine kazandırmıştı. Bu tecrübeden hareket ederek Karaburun'a da benzer bir tesisi kazandırmak için kendisinin desteğini almaktan mutluyuz. Kendisine ve İzmir Büyükşehir Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bürokratlarına, tüm Karaburun halkı adına minnet duygularımızı ifade ediyoruz."

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