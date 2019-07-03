Manchester United, eFootball PES 2020'de Lisanlı Olarak Yer Alacak (Video)

Bugüne kadar "PES" diye söylediğimiz ancak bu yıl isim değişikliğine giderek başına "eFootball" kelimesinin geldiği eFootball PES 2020, İngiltere ligini sevenleri çok yakından ilgilendiren bir haberi duyurdu. Konami tarafından yapılan duyuruda, şirketin İngiltere liginin önde gelen kulüplerinden Manchester United ile anlaşmaya vardığı ve eylül ayında piyasaya sürülecek olan oyunda takımın tam lisanslı olacağı ifade edildi. Ayrıca bu anlaşmanın uzun vadeli olduğu da belirtildi.

Şirketin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Arsenal anlaşması da düşünüldüğü zaman, eFootball PES 2020'de Liverpool FC'yi bu sene görmeyeceğiz anlamına geliyor. Bunun nedeni Konami'nin sadece iki İngiliz takımına lisanslı olarak yer veriyor olması.

Yapılan bir basın açıklamasıyla duyurulan bu anlaşma, popüler oyunda Machester United'ın furbolcularıyla birlikte takımın orijinal futbol sahası olan Old Trafford stadyumununda oyuna ekleneceği anlamına geliyor. Bu da eFootball PES 2020'de Old Trafford'u tüm ihtişamıyla ve ince detaylarıyla görebileceğimizi açıkça ortaya koyuyor. Zaten paylaşılan görseller de bu düşünceyi destekler niteklikte.

Konami ayrıca, bu anlaşmanın duyurulmasını YouTube üzerinden de paylaştı. Paylaşılan bu video, hem oyuncuların hem de stadyumun genel görünümünü gözler önüne seriyor.