Mamak Belediyesi, 4 mahallede portatif yüzme havuzu kuracak
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Mamak Belediyesi, 4 mahallede portatif yüzme havuzu kuracak

Mamak Belediyesi, 4 mahallede portatif yüzme havuzu kuracak
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Mamak Belediyesi, ilçede 4 portatif yüzme havuzu kurulacağını bildirdi.

Mamak Belediyesi, ilçede 4 portatif yüzme havuzu kurulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havuzların kurulumuna Altınevler, Kartaltepe, Durali Alıç ve Kıbrısköy mahallelerinde önümüzdeki günlerde başlanacak.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, projeyle havuz keyfini mahallelere taşımak istediklerini belirtti.

Tatile gitme, denize gitmeye imkanı bulamayan çocuklar için kurulacak havuzlarda ücretsiz yüzme eğitimi de verileceği bildiren Köse, "Havuzumuzun hijyenik durumları personellerimizce sürekli kontrol edilecek ve sağlıklı ortamlarda eğitim süreci devam edecek. Velilerimiz havuz tamamlandığında gönül rahatlığıyla çocuklarını bu hizmetten faydalandırabilirler." ifadelerini kullandı.

Mamak Belediyesi, 4 mahallede portatif yüzme havuzu kuracak
Mamak Belediyesi, 4 mahallede portatif yüzme havuzu kuracak
Mamak Belediyesi, 4 mahallede portatif yüzme havuzu kuracak
Mamak Belediyesi, 4 mahallede portatif yüzme havuzu kuracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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