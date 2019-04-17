Maltepe'de Oy Sayımının Bitmesinin Ardından CHP, Mazbata İçin Tarih Verdi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti'nin itirazı üzerine başlayan yeniden oy sayma işleminde, toplam 1089 sandıkta bulunan 309 bin oyun tamamı sayıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "1 Nisan tarihinden itibaren mazbata verilmeliydi, 15 gündür gasp edilen mazbatamızı alacağız yarın." dedi.

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi. Birleştirme tutanaklarının yarın öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtildi. Sabah yeniden toplanacak olan Maltepe İlçe Seçim Kurulu ıslak imzalı oy tutanakları birleştirecek, kurullar imzalarını atacak. Sonuçlar İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Sonuçlar YSK'nin veri tabanına işlenecek ve YSK'nin kararı beklenecek.

ARADAKİ FARK 293 OY AZALDI

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, sayıma ilişkin yaptığı açıklamada ,"Bitti! Maltepe'de ki toplam 1089 sandık, 309.000 oyun tamamı sayıldı. Aradaki toplam farktan sadece 293 oy düştü." dedi. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 293 oy azalması ile resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu seçimi 13 bin 794 oy farkla kazandı.

"MAZBATAMIZI ALACAĞIZ"

Oy sayımının bitmesinin ardından açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Oyları bir kez de tersten sayacağız diye tutturmazlarsa eğer Maltepe son sandıklar sayıldı ve İstanbul'da yeniden sayım işlemi bitti. Mazbataya gelince 1 Nisan tarihinden itibaren mazbata verilmeliydi, 15 gündür gasp edilen mazbatamızı alacağız yarın.."