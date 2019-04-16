Maltepe'de Oy Sayımında Sona Yaklaşıldı! İşte Kalan Sandık Sayısı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı.

ŞU ANA KADAR YAPILAN SAYIM GEÇERLİ SAYILDI

Kurul, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verdi.

20 SANDIK KALDI

1013 sandığın sayıldığı Maltepe'de, 20 sandığın sayım işlemi sürüyor. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Maltepe'deki sayımla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 20.20. Maltepe'de sayılmayı bekleyen sadece YİRMİ sandık kaldı. Kurul ara vermezse, sayım 23.45 sularında sona erer. Son tabloya göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu, AKP'li Binali Yıldırım'ın 13.801 oy önünde." dedi.

TERMİNAL SAYISI 6'YA ÇIKTI

YSK'nın Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na bıraktığı terminal sayısını artırma kararı sonrası oyları sayılan terminal sayısı 6'ya çıktı.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti.

Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi ve terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtilmişti.