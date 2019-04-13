Maltepe'de Çıkan Gerginlik Sonrası Ara Verilen Oy Sayım İşlemleri Yeniden Başladı
İstanbul Maltepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı sırasında yaşanan gerginlik sonrası ara verilen sayım işlemi bugün yeniden başladı.
İstanbul Maltepe'de oy sayımı esnasında çıkan tartışma sonrası ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılması işlemleri bugün devam ediyor.
ÇIKAN TARTIŞMA SONRASI DURDURULAN OY SAYIMI YENİDEN BAŞLADI
Maltepe'de dün akşam saatlerinde sayımın yapıldığı Türkan Saylan Kültür Merkez'inde partililer arasında çıkan tartışma nedeniyle durdurulan oy sayımına yeniden başlandı.
NE OLMUŞTU?
Maltepe'de sayımın yapıldığı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, partililer arasında tartışma çıktı. Gerginlik üzerine, oy sayım işlemi durduruldu. Sayım işlemine bugün saat 08.00'de devam edileceği bildirildi.
YSK, MALTEPE'DE OYLARIN YENİDEN SAYILMASINA KARAR VERMİŞTİ
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin AK Parti'nin Maltepe'de yaptığı itiraz üzerine YSK, 1089 sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasına tekrar karar vermişti.