Son dakika: MALTEPE'DE KUPA KISMI YERİNDEN ÇIKAN KAMYONET KAZA YAPTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberler: MALTEPE'de, seyir halindeyken kupa kısmı yerinden çıkan kamyonet kontrolden çıkarak, önce park halindeki otomobile ardından okul girişindeki kamelyaya çarparak durabildi.

MALTEPE'de, seyir halindeyken kupa kısmı yerinden çıkan kamyonet kontrolden çıkarak, önce park halindeki otomobile ardından okul girişindeki kamelyaya çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 12.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 16 LOZ 34 plakalı kamyonetin kupa kısmı bilinmeyen nedenle yerinden çıktı. Bu nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önce park halindeki 06 DC 9949 plakalı otomobile ardından okul girişindeki kamelyaya çarparak durabildi. Çevredekileri kazada yaralanan sürücüsünün yardımına koştu. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kamyonet de vinç yardımıyla kaldırıldı.

KAZA ANLARI KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kupa kısmı yerinden çıkmış haldeki kamyonetin yolda ilerlediği ve ardından kaza yaptığı görülüyor. Kamyonetin o durumda ilerlediğini görenlerin arkasından koştuğu da kameraya yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı