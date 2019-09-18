Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı!

Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı!

İstanbul'da 10 yıl önce boşandığı eşini barışma teklifinde bulununca bacağından bıçakladı. Kadın gözaltına alınırken, adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

18.09.2019 16:34
Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı!

İstanbul Maltepe'de 10 yıl önce boşandığı eski eşi Z.K.'nın evine çocukları görmek için gelen adam barışma teklifinde bulundu. R.K eşine barışma teklifinde bulununca çiftin arasında tartışma çıktı.

BARIŞMA TEKLİFİNE SİNİRLENDİ

Barışma teklifine sinirlenen Z.K., eski eşini bacağından bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Eve gelen polis, kadını gözaltına alırken, yaralı R.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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YORUMLAR (3)

  • HADİ BE:
    abi kadınların yaptıklarını cici şakacı şey kadının fendi görüyorsunuz ya gibisinden yayınlamayın
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  • MANRIGHT:
    CANİ KADIN ESKİ KOCASINI BIÇAKLADI ŞEKLİNDE NİYE BAŞLIK ATMADINIZ? ERKEK YAPSA ŞİMDİ DÜNYAYI YAKARDINIZ! KADIN TERÖRÜNÜ YÜCELTMEYE DAHA NE KADAR DEVAM EDECEKSİNİZ? ÖLDÜRÜLEN HER 1 KADINA KARŞI KADINLARIN ÖLDÜRDÜĞÜ 10 ERKEK VAR! NE ZAMAN KADIN TERÖRÜNE HAYIR DİYECEKSİNİZ! DAHA KAÇ MİLYAR ERKEĞİN KATLEDİLMESİ GEREK!
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