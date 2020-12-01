Maltepe'de bir dizi setinde olay çıkaran şahıslar tutuklandı

Maltepe'de dizi çekimi sırasında olay çıkaran şüpheliler tutuklandı.

Sabah karşı 03.20 sıralarında meydana gelen ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Seti Basıldı" başlıklarıyla basında yer alan kavga konusuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Bahse konu olaya karıştıkları belirlenen Arif Y. ve Şiar A. olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çalışmaların devamında olaya karıştıkları tespit edilen diğer şüphelilerden Can Cem İ, Burak Ö, Birkan B, Onur D, Batuhan K. ve Volkan Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Batuhan K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer 5 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak