MALTEPE BÜYÜKBAKKALKÖY'ÜN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
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MALTEPE BÜYÜKBAKKALKÖY'ÜN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde bugün muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı.

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde bugün muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı. Yeni muhtarı seçmek için sabah saat 08.00'de başlayan seçim 17.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Sandıklardaki oyların sayılmasının ardından 3 muhtar adayından biri olan Erhan Güzey resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmış oldu.

İstanbul'da muhtarlık seçimi için 14 mahallede toplan 62 adayla bugün seçim heyecanı yaşadı. Seçimlerden biri de Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı. Seçimde Fuat Güzey, Erhan Tan ve Oktay Sağlam muhtarlık için aday oldu. Tepe İnşaat İlkokulu'ndaki 5 sandıkta bin 484 seçmeden 717'si oy kullandı. Sandıkların sayılmasının ardından 696 geçerli oy tespit edildi. Adaylardan Fuat Güzey 327, Erhan Tan 190 ve Oktay Sağlam 179 oy aldı. Böylece resmi olmayan sonuçlara göre Fuat Güzey seçimi kazandı.

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi muhtarlığını kazanan Fuat Güzey Çok mutluyuz destekleyen arkadaşlarım hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bakkalköy halkı kazandı. Yeni bir iş, yeni bir hayat olacak Bakkalköy'de. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güzel yöneteceğimize emin oluyorum dedi. Güzey sayım işleminin ardından tebrikleri kabul etti.

Sayımı tamamlanan oylar çuvallara konularak mühürlendi ve ilçe seçim kuruluna gönderildi.

MALTEPE BÜYÜKBAKKALKÖY'ÜN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
MALTEPE BÜYÜKBAKKALKÖY'ÜN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
MALTEPE BÜYÜKBAKKALKÖY'ÜN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
MALTEPE BÜYÜKBAKKALKÖY'ÜN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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