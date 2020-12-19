Malkara'da yol kenarında lastik yakan 4 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldı
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Malkara'da yol kenarında lastik yakan 4 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldı

19.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:16
Malkara'da yol kenarında lastik yakan 4 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldı

Malkara ilçesinde yol kenarındaki boş arazide lastik yakan biri yabancı uyruklu 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Malkara ilçesinde yol kenarındaki boş arazide lastik yakan biri yabancı uyruklu 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Camiatik Mahallesi Şehit Karael Sokak'taki boş arazide 23 ve 25 Kasım'da lastik yakılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine Camiatik Mahallesi 14 Kasım Caddesi'deki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.E., B.K., Ö.Y. ve Suriye uyruklu A.S. gözaltına alındı.

A.S'nin polise verdiği ifadede, 3 arkadaşı ile üşüdükleri için ısınmak amacıyla lastikleri yaktıklarını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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