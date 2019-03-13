Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'i Krallıktan Eden Karısının, Müstehcen Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in tahttan inmesine neden olan kendisinden 24 yaş küçük eski güzellik kraliçesi karısının, bir başka erkekle havuzda çekilen müstehcen görüntüleri ortaya çıktı.
Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in tahttan inmesine neden olan kendisinden 24 yaş küçük eski güzellik kraliçesi karısının bir başka erkekle havuzda çekilen müstehcen görüntüleri ortaya çıktı.
ÜLKEDE DEPREM ETKİSİ YARATTI
Malezya kralı Sultan 5. Muhammed, eski Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina ile geçen Kasım ayında evlenmişti. Düğün sonrası Rus eşinin Müslüman olduğu ve Rihana ismini aldığı, tesettüre girdiği açıklanmıştı. Ancak eski model olan first lady'nin geçmişi peşini bırakmadı. Mankenlik günlerinde çekilen iç çamaşırlı görüntüleri ile bir televizyon şovu sırasında bir yüzme havuzunda erkek bir yarışmacıyla cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ülkede deprem yarattı.
MÜSLÜMAN OLMUŞTU
Çiftin düğünü 22 Kasım'da Rusya'nın en lüks salonlarından birinde gerçekleşmişti.Düğün alkolsüzdü ve tüm yemekler helaldi. Kral Malezya ulusal kıyafetlerini gelin ise beyaz bir gelinlik giymişti. Müslüman olan first lady'nin düğün sonrası hamile kalmak için Almanya'da tedaviye başladığı da konuşulmuştu. Doğurganlık sorunu olduğu düşünülen first lady müstehcen görüntülerinin yayınlanması sonrası tahttan uzaklaştırılması için kamuoyu baskısına maruz kalmıştı. Ancak kraliyetten görevden uzaklaştırılmanın nedeni açıklanmadı.
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Gecmisi belliydi normalCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HEMEN ÖN YARGILI OLMAYIN EY MILLET. . CEKILEN RESIMLER YENI DEGILMIS ESKIDEN CEKILEN YANI ISLAMI SECMEDEN EVVEL. DAHA SONRALARIDA YAPMIS ISE ONUDA ALLAH BILIRCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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CANI İSTEMİŞ YAPMIŞ BUNDA BİŞEY YOK .Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Kral da olsa , Erkeği vezir de eden , rezil de eden kadındır .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Biraz ekonomisi iyi gitti ya hemen çomak soktular .biz müslümanlara rahat yok bu dünyadaCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır