Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı

02.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:43

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, bugün itibariyle "dövme gösterisi" olarak adlandırılan Dövme Fuarı başladı. Fuara 40 ülkeden 100 dövme sanatçısı katıldı.

2015 yılından beri düzenlenen fuar, bu sene halkın büyük tepkisine yol açtı. Fuar sonrası sosyal medyada dolaşan kadın ve erkek fotoğraflarını,"müstehcen" ve "yarı çıplak" bulan halk, Fuarı eleştiri yağmuruna tuttu. Eleştirilere kayıtsız kalamayan hükumet yetkilileri, fuar hakkında soruşturma başlattı.

"MALEZYA'NIN KÜLTÜRÜ DEĞİL"

Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanı Mohamaddin Ketapi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığın böyle müstehcen unsurlara sahip olaylar için herhangi bir başvuruyu onaylaması imkansız, çünkü bunlar çoğunluğu Müslüman olan Malezya'nın kültürü değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakanlık, 2015 yılından beri düzenlenen etkinliğin,ilk kez standartları ihlal ettiğini belirtti.

YAPTIRIM UYGULANABİLİR

Sosyal medyada dolaşan dövmeli kadın ve erkek fotoğraflarının sansürlenerek servis edilmesi kararını veren Bakanlık, "Soruşturma raporunun tamamını bekleyeceğiz ve göstericilerin belirlenmiş koşulları ihlal ettiği tespit edilirse yasal işlem yapmaktan çekinmeyeceğiz." şeklinde açıklama yaptı.