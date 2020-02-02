: Malatya Valiliği'nden 'Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor' iddialarına yalanlama geldi

02.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:23

Valilik'ten yapılan açıklamada, internette yayımlanan bir haberde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan'ın Malatya'daki deprem bölgesinde Alevilerin yaşadığı köylere yardım yapılmadığına ilişkin açıklamasının yer aldığı belirtildi.

DOĞANYOL VE PÜTÜRGE'YE 2 MİLYON LİRALIK YARDIM

Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri başta olmak üzere tüm mahallelerinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının muhtarlarla temas kurularak, yerinde ziyaretler yapılarak ve talepleri alınarak her gün tespit edildiği aktarılan açıklamada, "31 Ocak 2020 itibarıyla ilimiz genelinde 5 bin 849 barınma çadırı ve ayrıca ahırı zarar gören vatandaşlarımızın hayvanlarının barınmasına yönelik olarak 1114 büyük ölçekli hayvan çadırı kurulmuş, 6 bin 275 yatak, 11 bin 317 battaniye, 5 bin 375 ısıtıcı, 10 bin 604 paket hazır gıda, 8 bin 456 paket gıda kolisi, 6 bin 424 hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirilmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.

"AYRIM YAPILMAMAKTADIR"

Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde depremzede ailelere 1 milyon 869 bin lira yardımda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yardımlar yapılırken vatandaşlarımız arasında kati olarak hiçbir ayrım yapılmamakta, inanç, fikir ve düşüncesi ne olursa olsun her vatandaşımız depremzedeler için devletimiz tarafından sağlanan imkanlardan azami olarak istifade ettirilmektedir. Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerde de ihtiyaç sahiplerinin talepleri vakit geçirilmeksizin karşılanmaktadır."

SUÇ DUYURUSU

Açıklamada, iddianın tamamen gerçek dışı ve kurumları zan altında bırakmaya yönelik olduğu vurgulanarak, "Ayrımcılık yapıldığı söylentisi yayarak devletimizle alevi vatandaşlarımız arasındaki gönül bağını koparmaya ve vatandaşlarımızı devletimize karşı kışkırtmaya yönelik bu açıklamanın yalan ve kasıtlı olduğu alevi vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerde yapılacak araştırmayla ve mahalle muhtarlarıyla yapılacak görüşmelerden de kolayca anlaşılacaktır. Söz konusu haberindeki ifadeleri kullanan şahıs hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' nedeniyle cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerde de hissedilmişti. Deprem sonrası 41 vatandaşımız hayatını kaybederken, bin 700'ü aşkın vatandaşımız yaralanmıştı. Elazığ ve Malatya'da toplamda 547 bina deprem sonucu yıkılırken, çok sayıda bina da ağır hasar almıştı.

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