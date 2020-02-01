: Malatya depremde herkes kaçarken, garson servise devam etti

01.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:52

Depremde herkes kaçarken, garson servise devam etti

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin yıkım ile ölümlere neden olduğu Malatya'da, sarsıntı sırasında bir künefeci dükkanındaki müşteriler can havliyle dışarı koşarken, garson Turgut Barlak, siparişleri masalara dağıtmaya devam etti. Müşterilerin kaçtığı anda, Barlak'ın servise devam etmesi iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sivrice merkezli 6.8'lik depremin güçlü hissedildiği ve çok sayıda binanın yıkıldığı, can kayıplarının yaşandığı Malatya'daki bir künefeci dükkanında çalışan garsonun soğuk kanlı davranışları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, deprem başlar başlamaz müşteriler koşarak dışarı çıkıyor. Garson Turgut Barlak ise elindeki tepside olan siparişleri, masalara dağıtmaya devam ediyor. Siparişlerin dağıtımını bitirdikten sonra dışarı kaçıyor.

'DEPREM BEN DE ŞOK ETKİSİ YARATTI'

Garson Turgut Barlak, deprem anında işine odaklandığını söyleyerek, "Deprem olduğunu ilk anda hissetmedim. Müşteriler bağırmaya başladılar, panik yaptılar. O an biraz hızlandım, tepsideki siparişleri boşaltmak için. Sonra ben de kaçtım. İlk başta deprem, ben de şok etkisi yarattı. Müşterilerin kalkıp kaçmaya başlamsıyla heyecanıp ve korkup kaçtım" dedi.

İşletme sahibi Yücel Altuğ ise deprem akşamı müşteri yoğunluğu olduğunu, depremi hissettikleri andan itibaren müşterileri dışarıya çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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