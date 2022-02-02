Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 parça ele geçirildi - Haberler
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Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 parça ele geçirildi

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 parça ele geçirildi

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen aralarında mühür, kolye ucu ve yüzüğün de olduğu 23 malzeme ele geçirildi.

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen aralarında mühür, kolye ucu ve yüzüğün de olduğu 23 malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları neticesinde, Yeşilyurt ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 mühür, 2 kolye ucu, 8 yüzük ve 2 kolye ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 parça ele geçirildi

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel, Haber

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