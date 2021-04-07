Son dakika haberleri: MALATYA'DA SOBADAN ZEHİRLENEN ÇİFT, ÖLDÜ

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Son dakika habere göre MALATYA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cumali (84) ve Fatma Parlak (84) çifti, yaşamını yitirdi.

MALATYA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cumali (84) ve Fatma Parlak (84) çifti, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali ve Fatma Parlak çiftinden haber alamayan yakınları, kapı zilini çalmalarına rağmen cevap alamayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, eve girdi. Sobadan sızan dumandan etkilenmemek için gaz maskesi takan itfaiye erleri, Cumali ve Fatma Parlak çiftini yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Parlak çiftinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Acı haberi alan çiftin yakınları, gözyaşlarına boğulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı