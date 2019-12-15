Malatya'da polis noktasına ateş açıldı

15.12.2019 00:49 | Son Güncelleme: 15.12.2019 00:50

Malatya Yazıhan'da polis noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipler çalışma başlattı.

POLİS ANINDA KARŞILIK VERDİ

Edinilen bilgilere göre, Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki polis noktasına silahla ateş açıldı. Polis noktasında bulunan polis memurlarının karşılık verdiği olayda yaralanan olmazken Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA